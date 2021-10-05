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Пушков прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров

16:18, 05 октября 2021
Пушков прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com
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Массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов показал, что Россия должна развивать собственные интернет-платформы. Также необходимо защитить пользователей от утечки их данных в даркнет, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков сообщил, что сбой показал уязвимость глобальных сетевых компаний и одновременно с этим — необходимость развития российских интернет-платформ, что позволит пользователям быть менее зависимыми от неизбежных сбоев. Нынешний же сбой привел к утечке личных данных пользователей в даркнет, и защитить их от подобного практически невозможно.

Создать какую-то надежную систему защиты тут практически невозможно, поскольку, как только вы начинаете использовать соцсети, то сразу подвергаетесь определённой угрозе. Тут следует понимать, что это определённая плата за получение доступа к ресурсам, — подчеркнул Пушков.

Ранее экс-советник президента России по развитию Интернета Герман Клименко заявил, что глобальное нарушение работы сервисов Facebook приведёт к разделению компании. Сейчас она является слишком большой системой, чтобы остаться цельной. 

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