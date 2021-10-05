Экс-советник Путина спрогнозировал разделение Facebook

Глобальное нарушение работы сервисов Facebook приведёт к разделению компании. Сейчас она является слишком большой системой, чтобы остаться цельной, считает экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Клименко заявил, что Facebook находился на пороге разделения, уже были юридические слушания по разграничению Facebook и WhatsApp.

Нельзя глотать всё, это в нефти хорошо, когда вертикально интегрированный холдинг от добычи до продажи, а интернет, видимо, уже настолько монополизировался, что требует разделения по причине надёжности. В один прекрасный момент мы можем упасть и больше не подняться. Следствием, скорее всего, будет то, что компании будут разделены, иначе мы рискуем получить не пятичасовой перерыв, а локдаун на неделю, — сказал бывший советник президента.

Он добавил, что суверенный российский интернет от происходящего не зависит, так как отечественные сервисы не способны развиваться без помощи государства, а оно неохотно выделяет деньги. При этом развивать его нужно не из-за возможного повторения сбоев, а просто из-за безопасности.

Про импортозамещение мы уже говорим лет семь, тут важно двигаться куда-то. Например, если мы хотим двигать импортозамещение в наших социальных сетях, то мы должны их стимулировать, а у нас политика государства для игроков рынка очень двойственная, — считает Клименко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обрушение соцсетей никак не повлияло на деятельность Владимира Путина. В администрации российского главы не доверяют мессенджерам и используют спецсвязь.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов.