Мессенджерам не доверяем: Песков оценил влияние сбоя Facebook на Кремль

Мировые проблемы с доступом к Интернет-сервисам, возникшие после сбоя у Facebook, не отразились на работе Кремля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в администрации российского главы не доверяют мессенджерам и используют спецсвязь. Об этом пишет ТАСС.

Он сообщил , что в Кремле не ощутили сбои онлайн-сервисов, наблюдавшиеся по всему миру.

По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается, — отметил Песков.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других социальных сетей и сервисов оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме, и чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии, пришлось применить болгарку.

Когда соцсети не работали, журналисты спрашивали у Пескова, не испытывают ли в Кремле проблем. Представитель президента ответил, что сайт главы государства продолжает работу.