Чукотка оказалась самым пьющим регионом России

https://static.news.ru/photo/0fc14daa-cc01-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый высокий уровень алкоголизма в России в 2019 году был зафиксирован на территории Чукотки. Об этом журналистам стало известно из материалов, предоставленных Минздравом.

В ведомстве отметили, что алкоголизмом называются расстройства поведения и психики, связанные с употреблением спиртного. В том числе имеется в виду синдром зависимости от «горячительных» напитков.

В 2019 году на Чукотке 275,9 раза на 100 тысяч человек диагностировали алкоголизм. Второе место в рейтинге самых пьющих регионов РФ занимает Ненецкий АО (141,5 случая). На третьей строчке расположилась Пензенская область (123,5 случая). На четвёртом и пятом месте находятся Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Меньше всего в России пьют жители Ингушетии, Чечни, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В общем в 2019 году алкоголизм был диагностирован у 70,9 тысячи россиян. Данный показатель на пять тысяч меньше цифр за 2018-й.

Согласно данным Минздрава, за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза — с 147,4 случая на 100 тысяч населения в 2005 году до 48,3 случая в 2019-м, передаёт телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, в России выросла доля больных алкоголизмом, которым удаётся долго не поддаваться своей зависимости. Так, процент находящихся в ремиссии в течение периода от одного года до двух лет составляет 13,9%, больше двух лет — 11,2%. На 1 января 2014 года он равнялся 12% и 9,4% соответственно.

Вместе с тем в отдельных регионах жители лучше справляются с пагубной привычкой, чем в других. Например, наибольшая доля пребывающих в ремиссии от одного года до двух лет — в Челябинской области (26,7%), Севастополе (25%) и Чувашии (20,2%). За ними следуют Оренбургская область (19,6) и Хакасия (18,1%).