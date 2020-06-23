Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании выпустили из российской тюрьмы

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Льговский районный суд Курской области принял решение об освобождении гражданина Дании Денниса Кристенсена, осуждённого за организацию деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (деятельность запрещена в России). Мужчина уже провёл в тюрьме больше трёх лет.

Мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы. Однако суд решил заменить оставшимися срок штрафом в размере 400 тысяч рублей. Об этом в Facebook рассказал представитель Европейской ассоциации «Свидетели Иеговы» Иван Беленко.

Физически Кристенсен будет на свободе, как только сегодняшнее решение вступит в силу, — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что на заседании суда присутствовали представители посольства Дании.

Кристенсен приехал в Мурманск в 2000 году, там встретил свою будущую жену Ирину, состоявшую в организации. В 2006 году они переехали в Орёл. 6 февраля 2019 года его приговорили к шести годам лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями. Наблюдатели до сих пор расходятся во мнениях, объясняя причины этих преследований. Если эксперты из силовых кругов видят в «Свидетелях Иеговы» тоталитарную деструктивную секту или инструмент иностранных разведок, то правозащитники ссылаются на возможную «борьбу с ересями» в интересах РПЦ, конспирологию властей или просто погоню правоохранителей за «антиэкстремистской» статистикой.