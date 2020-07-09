Член ОП назвал запрет спиртного в вагона-ресторанах вопросом безопасности

https://static.news.ru/photo/b64aa3cc-c1e0-11ea-94ba-fa163e074e61_660.jpg Султан Хамзаев Фото: oprf.ru

Руководитель проекта «Трезвая Россиия» и член ОП Султан Хамзаев в разговоре с журналистами объяснил свои инициативу о запрете продажи алкоголя в вагонах-ресторанах российских поездов.

Он заметил, что реализация этой идеи поможет защитить граждан от буйных пьяных пассажиров. По словам Хамзаева, основной задачей запрета является обеспечение безопасности тех, кто пользуется услугами железнодорожного транспорта.

Член ОП заявил, что каждый год жертвами пьяных, неадекватно ведущих себя людей в поездах становятся тысячи и тысячи человек. В том числе — проводники в вагонах. По мнению Хамзаева, возможность распивать алкоголь в вагонах-ресторанах — это своеобразная «брешь», которая осталась после запрета на употребление в купе. Тем более что ей пользуются те, кто берёт спиртное с собой и пьёт в купе.

Как сказал руководитель «Трезвой России», к данному вопросу стоит подходить более внимательно с точки зрения безопасности. Также Хамзаев подчеркнул, что многие граждане путешествуют семьями, с детьми.

Мы видим инциденты, когда происходят в том числе и негативные последствия: нападения, поножовщина и другие действия. В общем, мы говорим о том, что зона доступа к алкоголю в разумном проявлении должна сокращаться для защиты здоровья наших граждан, — цитирует главу «Трезвой России» телеканал «360».

В октябре 2019 года Хамзаев обращался к занимавшему тогда должность премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву с предложением создать базу данных лиц, уже устраивавших дебоши на железной дороге.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин раскритиковал идею запретить продажу алкоголя в поездах. Он заявил, что проблема не в самом потреблении спиртного, а в антисоциальном поведении, которое наступает далеко не у всех.