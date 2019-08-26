https://static.news.ru/photo/1fb06802-c7e0-11e9-8b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Число детей с инвалидностью выросло в России в 2014-2018 годах с 590 до 670 тысяч. Об этом заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Он отметил, что большинство среди несовершеннолетних инвалидов составляют дети с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Второе и третье места в структуре контингента детей-инвалидов занимают болезни нервной системы и врождённые аномалии соответственно.

По словам замминистра, психические расстройства вышли на лидирующую позицию не так давно. До этого на первом месте находились заболевания нервной системы.

Лекарев добавил, что в настоящее время благодаря внедрению новых критериев процедура установления инвалидности стала более объективной. Был разработан перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно при первом обращении. Кроме того, разработан список обследований, позволяющий избежать ошибок и неточностей, а также повторных медико-социальных экспертиз, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в России вырос размер ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, с 5,5 до 10 тысяч рублей. Выплаты начисляются вместе с пенсией ребёнка.