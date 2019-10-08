https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовные дела о взяточничестве заведены на бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова и начальника планового экономического отдела управления Лилию Гузаирову, а также на предпринимателя Анвара Мурсюкаева. Об этом сообщает СУ СК по Татарстану.

В зависимости от роли каждого, указанные граждане подозреваются по статьям УК «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве», говорится на сайте ведомства .

Как полагает следствие, в конце 2016 года управление образования исполкома Казани провело закупки металлодетекторов для школ на сумму более 8,2 млн рублей. Впоследствии по поручению Ильнара Хидиятова Лилия Гузаирова сообщила представителю компании-поставщика Анвару Мурсюкаеву, что с ним будут заключены договоры поставки за взятку в 10% от объёма контракта.

Хидиятов в результате получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе СК.

Металлодетекторы в образовательные учреждения Казани были поставлены в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. Кроме того, неустановленные граждане похитили более 4,5 млн рублей.

По данному факту на неустановленных должностных лиц управления образования заведено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Мошенничество».

Как писал News.ru, двух работников государственной инспекции труда в Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше миллиона рублей.