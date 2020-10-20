Чиновников России за 7 лет лишили незаконного имущества на 34 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/29107a18-12d5-11eb-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских чиновников за семь лет изъяли незаконно нажитого имущества на 34 млрд рублей. Об этом генпрокурор Игорь Краснов сообщил по видеосвязи своим коллегам из стран ШОС.

Как отметил Краснов, если госслужащий или члены его семьи за год тратят на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, то прокурор имеет право предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

В результате соответствующих требований органов прокуратуры судами за семь лет были удовлетворены иски об изъятии у чиновников имущества на сумму более 34 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В своём выступлении Краснов также подчеркнул, что в России закон отводит органам прокуратуры центральную роль в комплексной работе по профилактике коррупционных явлений, борьбе с ними, а также ликвидации и минимизации негативных последствий, наступающих от таких действий.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов предложило сократить расходы на содержание президента РФ Владимира Путина, но увеличить на его администрацию. Это следует из проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы, который был внесён накануне в Госдуму. В документе предложено потратить почти 27,5 млрд рублей на «Функционирование Президента Российской Федерации». Это на 7,7% больше, чем планировалось изначально.