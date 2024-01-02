Четыре жены, две любовницы: история безработного японца потрясла мир

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Японские СМИ сообщили о 35-летнем жителе острова Хоккайдо Рюте Ватанабэ, который практикует полигамию. У безработного мужчины четыре жены и две любовницы. Все дамы знают друг о друге, три женщины даже живут в одной квартире с «мужем» и совместно ведут домашнее хозяйство. NEWS.ru изучил историю необычной семьи и узнал, как мужчине удается жить с несколькими женщинами в Японии, где многоженство запрещено, и почему супруги соглашаются не только делить Рюте с соперницами, но и содержат его.

Считает, что может любить всех одинаково

В декабре 2023 года журналисты известной японской новостной программы ABEMA Prime взяли интервью у необычного жителя города Саппоро. Рюте Ватанабэ. У него нет работы, зато чрезвычайно насыщенная личная жизнь.

У мужчины четыре «жены», три из которых живут с ним, а четвертая — в отдельной квартире. Многоженство в Стране восходящего солнца запрещено. Чтобы обойти закон, мужчина вступил в брак с каждой девушкой, после чего развелся, но все женщины оставили себе фамилию экс-супруга, а две из них дали ее детям.

В интервью телеканалу японец заявил, что что ему просто нравятся женщины и он подумал, что мог бы любить одинаково сразу нескольких жен. «Если никто не против, то почему это должно быть проблемой?» — рассуждает житель Саппоро.

На вопрос корреспондента, недостаточно ли одной жены, Ватанабэ ответил: «Любители собак меня поймут. Если вы воспитываете одного щенка, разве вы не хотите вырастить другого?»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Спал со всеми женами в одной кровати

Как пишут японские СМИ, все женщины не только ведут домашнее хозяйство, но и сами оплачивают расходы — питание, аренду, коммунальные платежи. В целом на проживание семья Рюте Ватанабэ в месяц тратит около 850 тыс. иен, то есть примерно 550 тыс. рублей.

Ватанабэ признался, что раньше спал со всеми женами в одной кровати. Но это, по его словам, оказалось неудобно, у него стала болеть спина, поэтому он изменил подход и стал спать с одной, остальные избранницы мужчины ночуют в других комнатах.

Кроме них, у японца есть постоянные любовницы, которые помогают ему финансово и даже оплачивают свидания с другими девушками. Мужчина живет под девизом «чем больше женщин, тем лучше». Он заявил, что планирует жениться ещё неоднократно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жены Рюте Ватанабэ, кто они?

Всех своих гражданских жен любвеобильный японец нашел через приложение для знакомств. Он сразу говорил девушкам о своем стремлении к многоженству. По словам Рюте, это не смутило его партнерш.

Первая жена — Ёсаки. Она родила мужчине двоих детей. «Мой муж не скован существующим здравым смыслом и полон обаяния, которого нет у других мужчин. С самого начала наших отношений я знала, что у него много подруг, поэтому решила не переживать по этому поводу», — рассказала Ёсаки .

Вторая жена — Цайхуа. Она призналась: узнав о многоженстве супруга, поначалу хотела порвать отношения с Рюте. Но позже передумала.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Третья жена — Тихара. Женщина в этом году родила ему третьего ребенка. Она заявила, что мужчин с таким мышлением, как у ее мужа, «сегодня не отыскать». Ведь Рюте «самостоятельно готовит еду, убирается и присматривает за детьми». В этом, по ее словам, и заключается его уникальность.

Четвертая жена — 24-летняя Цяньсюнь. Она живет отдельно, и Рюте периодически ночует у нее, оставляя трех других спутниц.

Цель — иметь 54 ребенка

У Рюте Ватанабэ сейчас трое детей, но останавливаться на достигнутом он не планирует. Цель японца — 54 ребенка. Тем самым он хочет побить рекорд японского генерала Эдо Токугава Иэнари, у которого было 53 ребенка. В связи с этим, объясняет японец, ему и нужно много жен.

Скрытые мотивы: не работать и богатеть

Новость о необычной семье разлетелась по стране и, согласно формулировкам местных СМИ, вызвала в японском обществе шок. В телесюжетах саркастически отмечается, что в последние годы Национальный институт народонаселения и социального обеспечения — государственный орган в Токио — заявляет, что в стране регулярно растёт число молодых людей, которые не собираются вступать в брак и заводить детей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В комментариях к видеосюжету многие высказывали мнение, что мужчина создал гарем, руководствуясь любовью не к женщинам, а к деньгам. Как пишут пользователи, со всеми женами Ватанабэ находится в гражданском браке, а это значит, что они могут рассчитывать на помощь от государства как матери-одиночки. Пособие составляет 230 тыс. иен. По мнению некоторых комментаторов, цель многоженца самая тривиальная — не работать и жить на пособия, ведь чем больше детей, тем больше денег.

В каких странах многоженство официально разрешено

Законы более десятка стран разрешают мужчине иметь несколько жен. В основном это государства, в судебных системах которых доминируют законы шариата. Быть многоженцем можно в Брунее, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Афганистане и Йемене.

С оговорками полигамия разрешена для мужчин в Сингапуре. Там мусульманин может иметь до четырех жен. Но он должен получить их письменное согласие и предоставить доказательства того, что может финансово обеспечить всех. Похожая ситуация на Филиппинах, в Индии и Малайзии: там многоженство разрешено только мусульманам.

Письменное согласие первой жены для второго брака требуется мужчинам в Марокко, Индонезии, Сирии. В Алжире муж должен доказать суду, что у него есть веская причина завести вторую жену, например бесплодие первой супруги. На таких же условиях можно вступить во второй брак в Ираке.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Где женщины могут иметь много мужей

В некоторых районах Индии (на границе с Пакистаном) женщина может иметь несколько супругов. Например, в 2013 году жительница Индии Раджо Верма вышла замуж сразу за пятерых парней. Сейчас она уже многодетная мать. Супруги приходят в ее спальню по расписанию. Раз в неделю один сменяет другого. Также подобное практикуется в Непале, Тибете и королевстве Бутан.

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