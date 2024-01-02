Японские СМИ сообщили о 35-летнем жителе острова Хоккайдо Рюте Ватанабэ, который практикует полигамию. У безработного мужчины четыре жены и две любовницы. Все дамы знают друг о друге, три женщины даже живут в одной квартире с «мужем» и совместно ведут домашнее хозяйство. NEWS.ru изучил историю необычной семьи и узнал, как мужчине удается жить с несколькими женщинами в Японии, где многоженство запрещено, и почему супруги соглашаются не только делить Рюте с соперницами, но и содержат его.
Считает, что может любить всех одинаково
В декабре 2023 года журналисты известной японской новостной программы ABEMA Prime взяли интервью у необычного жителя города Саппоро. Рюте Ватанабэ. У него нет работы, зато чрезвычайно насыщенная личная жизнь.
У мужчины четыре «жены», три из которых живут с ним, а четвертая — в отдельной квартире. Многоженство в Стране восходящего солнца запрещено. Чтобы обойти закон, мужчина вступил в брак с каждой девушкой, после чего развелся, но все женщины оставили себе фамилию экс-супруга, а две из них дали ее детям.
В интервью телеканалу японец заявил, что что ему просто нравятся женщины и он подумал, что мог бы любить одинаково сразу нескольких жен. «Если никто не против, то почему это должно быть проблемой?» — рассуждает житель Саппоро.
На вопрос корреспондента, недостаточно ли одной жены, Ватанабэ ответил: «Любители собак меня поймут. Если вы воспитываете одного щенка, разве вы не хотите вырастить другого?»
Спал со всеми женами в одной кровати
Как пишут японские СМИ, все женщины не только ведут домашнее хозяйство, но и сами оплачивают расходы — питание, аренду, коммунальные платежи. В целом на проживание семья Рюте Ватанабэ в месяц тратит около 850 тыс. иен, то есть примерно 550 тыс. рублей.
Ватанабэ признался, что раньше спал со всеми женами в одной кровати. Но это, по его словам, оказалось неудобно, у него стала болеть спина, поэтому он изменил подход и стал спать с одной, остальные избранницы мужчины ночуют в других комнатах.
Кроме них, у японца есть постоянные любовницы, которые помогают ему финансово и даже оплачивают свидания с другими девушками. Мужчина живет под девизом «чем больше женщин, тем лучше». Он заявил, что планирует жениться ещё неоднократно.
Жены Рюте Ватанабэ, кто они?
Всех своих гражданских жен любвеобильный японец нашел через приложение для знакомств. Он сразу говорил девушкам о своем стремлении к многоженству. По словам Рюте, это не смутило его партнерш.
Первая жена — Ёсаки. Она родила мужчине двоих детей. «Мой муж не скован существующим здравым смыслом и полон обаяния, которого нет у других мужчин. С самого начала наших отношений я знала, что у него много подруг, поэтому решила не переживать по этому поводу», — рассказала Ёсаки .
Вторая жена — Цайхуа. Она призналась: узнав о многоженстве супруга, поначалу хотела порвать отношения с Рюте. Но позже передумала.
Третья жена — Тихара. Женщина в этом году родила ему третьего ребенка. Она заявила, что мужчин с таким мышлением, как у ее мужа, «сегодня не отыскать». Ведь Рюте «самостоятельно готовит еду, убирается и присматривает за детьми». В этом, по ее словам, и заключается его уникальность.
Четвертая жена — 24-летняя Цяньсюнь. Она живет отдельно, и Рюте периодически ночует у нее, оставляя трех других спутниц.
Цель — иметь 54 ребенка
У Рюте Ватанабэ сейчас трое детей, но останавливаться на достигнутом он не планирует. Цель японца — 54 ребенка. Тем самым он хочет побить рекорд японского генерала Эдо Токугава Иэнари, у которого было 53 ребенка. В связи с этим, объясняет японец, ему и нужно много жен.
Скрытые мотивы: не работать и богатеть
Новость о необычной семье разлетелась по стране и, согласно формулировкам местных СМИ, вызвала в японском обществе шок. В телесюжетах саркастически отмечается, что в последние годы Национальный институт народонаселения и социального обеспечения — государственный орган в Токио — заявляет, что в стране регулярно растёт число молодых людей, которые не собираются вступать в брак и заводить детей.
В комментариях к видеосюжету многие высказывали мнение, что мужчина создал гарем, руководствуясь любовью не к женщинам, а к деньгам. Как пишут пользователи, со всеми женами Ватанабэ находится в гражданском браке, а это значит, что они могут рассчитывать на помощь от государства как матери-одиночки. Пособие составляет 230 тыс. иен. По мнению некоторых комментаторов, цель многоженца самая тривиальная — не работать и жить на пособия, ведь чем больше детей, тем больше денег.
В каких странах многоженство официально разрешено
Законы более десятка стран разрешают мужчине иметь несколько жен. В основном это государства, в судебных системах которых доминируют законы шариата. Быть многоженцем можно в Брунее, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Афганистане и Йемене.
С оговорками полигамия разрешена для мужчин в Сингапуре. Там мусульманин может иметь до четырех жен. Но он должен получить их письменное согласие и предоставить доказательства того, что может финансово обеспечить всех. Похожая ситуация на Филиппинах, в Индии и Малайзии: там многоженство разрешено только мусульманам.
Письменное согласие первой жены для второго брака требуется мужчинам в Марокко, Индонезии, Сирии. В Алжире муж должен доказать суду, что у него есть веская причина завести вторую жену, например бесплодие первой супруги. На таких же условиях можно вступить во второй брак в Ираке.
Где женщины могут иметь много мужей
В некоторых районах Индии (на границе с Пакистаном) женщина может иметь несколько супругов. Например, в 2013 году жительница Индии Раджо Верма вышла замуж сразу за пятерых парней. Сейчас она уже многодетная мать. Супруги приходят в ее спальню по расписанию. Раз в неделю один сменяет другого. Также подобное практикуется в Непале, Тибете и королевстве Бутан.
Читайте также:
30+ интересных идей, чем заняться в новогодние праздники — 2024
«В окопах сидит»: бывшая жена Шаляпина отправилась на передовую
Ида Галич назвала причину расставания с известным блогером