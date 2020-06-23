Четыре станции метро в Москве закроют на несколько дней в июле

https://static.news.ru/photo/4872294c-b538-11ea-ab4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре станции Сокольнической линии метрополитена в Москве будут закрыты с 4 по 7 июля. Об этом сообщили представители пресс-службы столичной подземки.

Сотрудники метро рассказали, что на станциях «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Коммунарка» временно прекратится движение. Платформы закроют в связи со вводом оборотного тупика со станцией «Саларьево». Кроме того, сотрудники метро в указанные дни будут проводить работы по интеграции тупика с действующей инфраструктурой столичной подземки.

Движение на станциях «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Коммунарка» возобновится 7 июля в 05:30.

Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта, — приводит сообщение пресс-службы метрополитена «Интерфакс».

Новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве в июне 2019 года. На нём расположены четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Он вручил благодарности строителям, участвовавшим в закладке нового участка. Общая протяжённость этого отрезка составляет 12 километров.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчину приняли на должность контролёра-кассира впервые за всю историю Московского метрополитена. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.