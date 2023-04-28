«Четыре пятых у нее»: адвокат объяснил, как Блиновская сможет погасить долг Адвокат Багатурия: Блиновская оплатит долг по налогам, так как заработала намного больше

Фото: МВД РФ

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, сможет погасить долг в 900 млн рублей, так как заработала 4,5 млрд рублей, считает адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что в итоге дело даже не поступит в суд.

Если считать то, что ей вменили, — неуплату НДС, НДС, это 20%. Умножайте на пять то, что ей вменили, получается 4,5 млрд рублей посчитали налоговики доходов. И с этих 4,5 млрд она должна была заплатить 900 млн. Если бы она заработала 1 млрд и не заплатила 900 млн, то вопрос бы был, где деньги. Но такое бывает в строительстве, торговле, когда деньги оборотные. Блиновская берет деньги из воздуха, она оказывает услуги. Надо понимать, что это одна пятая денег, которые она заработала. Четыре пятых у нее, значит, она располагает возможностью расплатиться, — сказал адвокат.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.