Черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам в Сочи

https://static.news.ru/photo/f4bd3868-c2cb-11ea-9ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Кавказский узел»

Сочинская мэрия распорядилась снести монумент участникам Кавказской войны в Адлере сообщил «Кавказский узел».

Ранее, в июне, в Адлерском районе Краснодарского края установили «Монумент подвигу русских солдат» в память о Кавказской войне (1817-1864). Это вызвало возмущение черкесов, чьи предки сражались с войсками Российской империи.

Как пишет издание, местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа. Отмечается, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество

Были обращения со стороны Международной черкесской организации, и глава города согласился, что вопрос с установкой памятника был не до конца отработан, и принял решение о демонтаже памятника, — сообщил черкесский активист Маджид Чачух.

Он добавил, что против памятника выступили многие видные активисты и деятели черкесской диаспоры. Чачух сообщил, что обращение о демонтаже памятника было направлено в том числе и президенту России Владимиру Путину.

В США продолжается масштабная общественная кампания за снос памятников историческим фигурам, связанным с рабством. Как писал NEWS.ru, в городе Балтимор протестующие скинули в залив памятник Христофору Колумбу.