Черкесские активисты добились сноса памятника русским солдатам в Сочи

Сочинская мэрия распорядилась снести монумент участникам Кавказской войны в Адлере сообщил «Кавказский узел».
Ранее, в июне, в Адлерском районе Краснодарского края установили «Монумент подвигу русских солдат» в память о Кавказской войне (1817-1864). Это вызвало возмущение черкесов, чьи предки сражались с войсками Российской империи.
Как
Были обращения со стороны Международной черкесской организации, и глава города согласился, что вопрос с установкой памятника был не до конца отработан, и принял решение о демонтаже памятника, — сообщил черкесский активист Маджид Чачух.
Он добавил, что против памятника выступили многие видные активисты и деятели черкесской диаспоры. Чачух сообщил, что обращение о демонтаже памятника было направлено в том числе и президенту России Владимиру Путину.
В США продолжается масштабная общественная кампания за снос памятников историческим фигурам, связанным с рабством. Как писал NEWS.ru, в городе Балтимор протестующие скинули в залив памятник Христофору Колумбу.
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