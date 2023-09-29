Чемпионка Европы по прыжкам в воду отдала мошенникам миллион рублей Чемпионка Европы по прыжкам в воду Тимошинина отдала мошенникам миллион рублей

Фото: АГН «Москва»

Светлана Тимошинина

Российская прыгунья в воду, трехкратная чемпионка Европы Светлана Тимошинина отдала мошенникам один миллион рублей. Один из злоумышленников связался со спортсменкой, представившись президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, сначала мошенник отправил Тимошининой сообщение от лица Дружинина. В нем он рассказал, что ей якобы должен написать куратор Федерации прыжков в воду. Позже мошенники под видом куратора вновь связались со спортсменкой и сообщили, что ей грозит уголовное дело из-за попытки перевода денег со счета. После этого Тимошинину соединили со «специалистами ФСБ и ЦБ».

Чемпионка усомнилась в правдивости истории и написала с человеком, который до этого представился Дружининым. Он все подтвердил, только тогда спортсменка решилась снять со своих счетов все накопления. Деньги она передала курьеру возле отделения банка в центре Москвы. Когда Тимошинина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Бывшая участница шоу «Голос.Дети» Александра Апраксина ранее обратилась в полицию с заявлением на модельное агентство, обманом оформившее на нее кредит в размере 196 тысяч рублей. По словам девушки, она хочет предать это дело огласке.