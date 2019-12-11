Немногие знают, что все россияне имеют право бесплатно заготовить древесину для отопления или строительства дома. Это регламентировано Лесным кодексом, а детали регулируются региональным законодательством. Впрочем, те, кто об этом слышал, часто не могут пройти через бюрократические препоны. Да и есть ли толк от этого права, если помимо рубки деревьев, появляется проблема их вывоза и обработки? NEWS.ru решил подробно разобраться в вопросе и узнать все «за» и «против» права на «бесплатный лес».

700 тысяч пользователей

Законы о бесплатном использовании леса для индивидуальных нужд есть во всех регионах России. Автоматически на основе одного лишь Лесного кодекса этим правом пользоваться невозможно. В зависимости от конкретного субъекта процедура может быть упрощённой либо, наоборот, донельзя забюрократизированной. В Лесном попечительском совете — международной некоммерческой организации, которая следит за состоянием лесов и обращением с ними, говорят, что как правило, заготовить древесину не так просто.

Отдельная проблема в том, что есть технические сложности: заготовка и доставка этой древесины. Ведь старая одинокая бабушка не сможет поехать в лес, напилить деревьев и привезти их себе. Поэтому вокруг этого образовалось огромное количество промежуточных структур, которые оказывают услуги заготовки и доставки древесины. То есть нужно собрать документы, а потом ещё и заплатить за заготовку и доставку. И поэтому в деревнях сейчас такая практика — специальные люди обходят сельчан и предлагают им деньги, взамен они должны написать заявления на получение древесины для собственных нужд, копии паспортов отдать и так далее. Вот такой серый бизнес. По таким фактам возбуждено огромное количество уголовных дел. Особенно в Сибири это распространено. А ещё эту древесину нужно зарегистрировать на официальном сайте учёта древесины и сделок с ней. Михаил Карпачевский менеджер по проектам Лесного попечительского совета менеджер по проектам Лесного попечительского совета

Судя по открытым данным, сделок по бесплатному предоставлению государственных лесов больше всего заключено в Сибири и на Дальнем Востоке. Меньше всего — в средней полосе, наиболее урбанизированной. В среднем ежегодно такой возможностью пользуются лишь 600–700 тысяч граждан. Как следует из ответа Министерства природных ресурсов и экологии РФ на запрос NEWS.ru, среди субъектов Российской Федерации более других заготавливают древесину для собственных нужд в Красноярском (1,8 млн куб. м) и Пермском (1,2 млн куб. м) краях. На третьем месте — Свердловская область (0,8 млн куб. м). В данный список также входят Вологодская область (0,7 млн куб. м), Забайкальский край (0,7 млн куб. м), Республика Башкортостан (0,7 млн куб. м), Томская область (0,5 млн куб. м) и Удмуртская Республика (0,5 млн куб. м). На долю этих восьми субъектов приходится около 50% от всей заготовки соответствующих материалов для собственных нужд россиян.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Легче всего нарубить лес на дрова. Чтобы заготовить его (лес) для строительства жилья, нужно доказать чиновникам, что семья нуждается в строительстве нового дома или в ремонте текущего жилища, непригодного для дальнейшей эксплуатации. К примеру, она могла потерять его в пожаре. Правда, ветераны войн — как Великой Отечественной, так и локальных, имеют такое право априори, без необходимости предоставления отдельной документации.

До 150 кубометров раз в полвека

В зависимости от региона разнятся и нормы, на которые может рассчитывать получатель древесины. Так, во Владимирской области для строительства жилых домов положено до 150 кубометров леса раз в 50 лет на семью либо на одиноко проживающего гражданина; для ремонта и реконструкции жилых зданий и надворных построек — до 30 кубометров один раз в 10 лет; для создания надворных построек — до 25 кубометров один раз в 30 лет; для отопления жилых домов — до 20 кубометров ежегодно; для отопления бань — до пяти кубометров также раз в год. В Московской области на возведение жилья положено выделять не больше 100 кубометров раз в полвека, а для отопления — 10 кубометров в год. Такие же нормативы существуют и в Ивановской области. Кстати, эту древесину нельзя не только продавать, но и отдавать кому-то: в соответствии с Лесным кодексом , древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Понятно, что не вся она используется по прямому назначению, зачастую её попросту перепродают, и это незаконно, рассказывает юрист Михаил Карпачевский. Но доказать незаконность происхождения сложно. Это должны контролировать лесники, которые проверяют делянки. Кроме того, ГИБДД имеет право останавливать машину, гружённую спиленными деревьями, и требовать документы на них, а также сверять сопроводительную документацию с электронными базами данных. Но в российской действительности контроль автоинспекторов за лесовозами — редкость. И даже если остановят, нелегальные дельцы часто предусматривают этот риск: оформляют документы на одну партию, а когда вывозят следующую, показывают при проверке всё те же документы от первого раза. Вот такая легализация. В ближайшие время в планах у государства разработка различных способов контроля, вплоть до чипирования каждой партии.

Ещё государство должно озаботиться, чтобы те, кому положена древесина, не ломали голову, как её заготовить и доставить, — считает Карпачевский. — А сейчас с каждым годом таких всё больше. Они не знают, как это всё сделать. Поэтому нужна социальная государственная услуга, чтобы та самая одинокая бабушка не бегала в поисках лесорубов, машины и строителей, чтобы воспользоваться своим правом на древесину. И сейчас этим правом на древесину пользуются не те, кому нужнее. А те, кому легче организовать вокруг этого бизнес.

Четыре года в очереди

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Гончаров посвятил несколько серий своего видеоблога на YouTube-канале мытарствам вокруг получения древесины для строительства дома. По его словам, чиновники сначала выставили ему счёт за «бесплатный лес» на сумму более 10 тысяч рублей, пояснив, что «оплачивается не сам лес, а договор купли-продажи». При этом даже не объяснили, где будет участок, на котором ему разрешат рубить деревья.

Другой блогер, Виктор Павлов из Беломорского района Карелии, рассказал о неочевидных подводных камнях процедуры получения участка леса для заготовки материалов.

В договоре с лесничеством есть 17 пункт, и там куча всяких подпунктов. В них прописано, что я обязуюсь вовремя вырубить лес, без превышения объёмов, что делянка будет убрана, — говорит Палов. — В противном случае на меня лягут приличные штрафы. Если вы будете таким образом получать лес и нанимать подрядчика — обратите внимание, чтобы пункт 17 обязательно перенесли из лесничего договора в договор с подрядчиком. Чтобы именно подрядчик принял на себя обязательства по оставлению делянки после работ в надлежащем виде — убрал делянку и спилил оговоренный объём, — заключил блогер.

А жителю Соликамска Андрею пришлось стоять в очереди четыре года, чтобы получить 30 кубометров — две грузовых машины леса для строительства сарая. При этом в его регионе отдают на вырубку участки с плохими, попорченными вредителями деревьями в 40 километрах от города. Впрочем, в Хабаровске, судя по комментариям под его видеороликом, могут выделить делянку и в 400 километрах.

Нарубить и не сесть

Юрист Александр Юдин рассказал NEWS.ru, что процедура изобилует проблемными сторонами. Так, если гражданин не входит в льготную категорию, то в некоторых регионах заготовка для собственных нужд может быть и платной.

В ряде случаев такая ставка может быть равна 0, например, по договорам купли-продажи лесных насаждений, погибших и повреждённых в результате ветровалов и иных стихийных бедствий (Постановление правительства Ленинградской области № 93 от 25 апреля 2007 года). При применении данных положений законодательства существует ряд проблем, которые препятствуют гражданам реализовать свои права. Во-первых, власти ряда субъектов РФ намеренно ограничивают это право, устанавливая экономически необоснованные и завышенные тарифы, фактически приравнивая их к коммерческим ставкам. Причём в отношении этой проблемы ранее уже высказался Верховный суд РФ. Так, судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации в Определении N 22-КГ17-21 отменила закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. N 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», указав, что установленные ставки Челябинской области «являются экономически необоснованными и не отвечают принципам правовой определённости и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства». Александр Юдин юрист адвокатской конторы «Линия защиты» юрист адвокатской конторы «Линия защиты»

Действительно, по данным Минприроды, по итогам 2018 года в бюджет РФ поступило более 1,6 млрд рублей за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, средняя плата за 1 куб. м составила 95,6 рубля.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, говорит Юдин, получить право на древесину по льготной цене граждане густонаселённых районов, таких как Ленинградская или Московская области, фактически не могут. В предоставлении права на использование леса для собственных нужд гражданам может быть отказано в случае, если в указанном лесничестве отсутствуют достаточные насаждения.

Для предоставления льготного леса необходимо, чтобы делянка была свободна от арендаторов. Кроме того, на данной территории в тот момент не должно вестись строительство каких-либо объектов лесной инфраструктуры, а необходимость подобной рубки должна быть обоснована.

Также гражданам необходимо особенно тщательно подходить к оформлению всех разрешительных документов и проведению работ по заготовке, — рассказывает Юдин. — Под незаконной рубкой понимается рубка без оформления необходимых документов либо в объёме, превышающем разрешённый, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

Таким образом, при неправильном оформлении документов или самой заготовки есть риск привлечения к административной или уголовной ответственности за незаконную вырубку.

Тем не менее, по данным Минприроды, ежегодно заготавливается порядка 14 млн куб. м древесины для собственных нужд. Половину указанного объёма составляет деловая древесина для строительства и ремонта жилья, другая часть — дровяная, заготавливаемая в целях отопления.