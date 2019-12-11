Немногие знают, что все россияне имеют право бесплатно заготовить древесину для отопления или строительства дома. Это регламентировано Лесным кодексом, а детали регулируются региональным законодательством. Впрочем, те, кто об этом слышал, часто не могут пройти через бюрократические препоны. Да и есть ли толк от этого права, если помимо рубки деревьев, появляется проблема их вывоза и обработки? NEWS.ru решил подробно разобраться в вопросе и узнать все «за» и «против» права на «бесплатный лес».
700 тысяч пользователей
Законы о бесплатном использовании леса для индивидуальных нужд есть во всех регионах России. Автоматически на основе одного лишь Лесного кодекса этим правом пользоваться невозможно. В зависимости от конкретного субъекта процедура может быть упрощённой либо, наоборот, донельзя забюрократизированной. В Лесном попечительском совете — международной некоммерческой организации, которая следит за состоянием лесов и обращением с ними, говорят, что как правило, заготовить древесину не так просто.
Отдельная проблема в том, что есть технические сложности: заготовка и доставка этой древесины. Ведь старая одинокая бабушка не сможет поехать в лес, напилить деревьев и привезти их себе. Поэтому вокруг этого образовалось огромное количество промежуточных структур, которые оказывают услуги заготовки и доставки древесины. То есть нужно собрать документы, а потом ещё и заплатить за заготовку и доставку. И поэтому в деревнях сейчас такая практика — специальные люди обходят сельчан и предлагают им деньги, взамен они должны написать заявления на получение древесины для собственных нужд, копии паспортов отдать и так далее. Вот такой серый бизнес. По таким фактам возбуждено огромное количество уголовных дел. Особенно в Сибири это распространено. А ещё эту древесину нужно зарегистрировать на официальном сайте учёта древесины и сделок с ней.
Судя по открытым данным, сделок по бесплатному предоставлению государственных лесов больше всего заключено в Сибири и на Дальнем Востоке. Меньше всего — в средней полосе, наиболее урбанизированной. В среднем ежегодно такой возможностью пользуются лишь 600–700 тысяч граждан. Как следует из ответа Министерства природных ресурсов и экологии РФ на запрос NEWS.ru, среди субъектов Российской Федерации более других заготавливают древесину для собственных нужд в Красноярском (1,8 млн куб. м) и Пермском (1,2 млн куб. м) краях. На третьем месте — Свердловская область (0,8 млн куб. м). В данный список также входят Вологодская область (0,7 млн куб. м), Забайкальский край (0,7 млн куб. м), Республика Башкортостан (0,7 млн куб. м), Томская область (0,5 млн куб. м) и Удмуртская Республика (0,5 млн куб. м). На долю этих восьми субъектов приходится около 50% от всей заготовки соответствующих материалов для собственных нужд россиян.
Легче всего нарубить лес на дрова. Чтобы заготовить его (лес) для строительства жилья, нужно доказать чиновникам, что семья нуждается в строительстве нового дома или в ремонте текущего жилища, непригодного для дальнейшей эксплуатации. К примеру, она могла потерять его в пожаре. Правда, ветераны войн — как Великой Отечественной, так и локальных, имеют такое право априори, без необходимости предоставления отдельной документации.
До 150 кубометров раз в полвека
В зависимости от региона разнятся и нормы, на которые может рассчитывать получатель древесины. Так, во Владимирской области для строительства жилых домов положено до 150 кубометров леса раз в 50 лет на семью либо на одиноко проживающего гражданина; для ремонта и реконструкции жилых зданий и надворных построек — до 30 кубометров один раз в 10 лет; для создания надворных построек — до 25 кубометров один раз в 30 лет; для отопления жилых домов — до 20 кубометров ежегодно; для отопления бань — до пяти кубометров также раз в год. В Московской области на возведение жилья положено выделять не больше 100 кубометров раз в полвека, а для отопления — 10 кубометров в год. Такие же нормативы существуют и в Ивановской области. Кстати, эту древесину нельзя не только продавать, но и отдавать кому-то: в соответствии с
Понятно, что не вся она используется по прямому назначению, зачастую её попросту перепродают, и это незаконно, рассказывает юрист Михаил Карпачевский. Но доказать незаконность происхождения сложно. Это должны контролировать лесники, которые проверяют делянки. Кроме того, ГИБДД имеет право останавливать машину, гружённую спиленными деревьями, и требовать документы на них, а также сверять сопроводительную документацию с электронными базами данных. Но в российской действительности контроль автоинспекторов за лесовозами — редкость. И даже если остановят, нелегальные дельцы часто предусматривают этот риск: оформляют документы на одну партию, а когда вывозят следующую, показывают при проверке всё те же документы от первого раза. Вот такая легализация. В ближайшие время в планах у государства разработка различных способов контроля, вплоть до чипирования каждой партии.
Ещё государство должно озаботиться, чтобы те, кому положена древесина, не ломали голову, как её заготовить и доставить, — считает Карпачевский. — А сейчас с каждым годом таких всё больше. Они не знают, как это всё сделать. Поэтому нужна социальная государственная услуга, чтобы та самая одинокая бабушка не бегала в поисках лесорубов, машины и строителей, чтобы воспользоваться своим правом на древесину. И сейчас этим правом на древесину пользуются не те, кому нужнее. А те, кому легче организовать вокруг этого бизнес.
Четыре года в очереди
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Гончаров
Другой блогер, Виктор Павлов из Беломорского района Карелии,
В договоре с лесничеством есть 17 пункт, и там куча всяких подпунктов. В них прописано, что я обязуюсь вовремя вырубить лес, без превышения объёмов, что делянка будет убрана, — говорит Палов. — В противном случае на меня лягут приличные штрафы. Если вы будете таким образом получать лес и нанимать подрядчика — обратите внимание, чтобы пункт 17 обязательно перенесли из лесничего договора в договор с подрядчиком. Чтобы именно подрядчик принял на себя обязательства по оставлению делянки после работ в надлежащем виде — убрал делянку и спилил оговоренный объём, — заключил блогер.
А жителю Соликамска Андрею пришлось
Нарубить и не сесть
Юрист Александр Юдин рассказал NEWS.ru, что процедура изобилует проблемными сторонами. Так, если гражданин не входит в льготную категорию, то в некоторых регионах заготовка для собственных нужд может быть и платной.
В ряде случаев такая ставка может быть равна 0, например, по договорам купли-продажи лесных насаждений, погибших и повреждённых в результате ветровалов и иных стихийных бедствий (Постановление правительства Ленинградской области № 93 от 25 апреля 2007 года). При применении данных положений законодательства существует ряд проблем, которые препятствуют гражданам реализовать свои права. Во-первых, власти ряда субъектов РФ намеренно ограничивают это право, устанавливая экономически необоснованные и завышенные тарифы, фактически приравнивая их к коммерческим ставкам. Причём в отношении этой проблемы ранее уже высказался Верховный суд РФ. Так, судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации в Определении N 22-КГ17-21 отменила закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. N 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», указав, что установленные ставки Челябинской области «являются экономически необоснованными и не отвечают принципам правовой определённости и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».
Действительно, по данным Минприроды, по итогам 2018 года в бюджет РФ поступило более 1,6 млрд рублей за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, средняя плата за 1 куб. м составила 95,6 рубля.
Кроме того, говорит Юдин, получить право на древесину по льготной цене граждане густонаселённых районов, таких как Ленинградская или Московская области, фактически не могут. В предоставлении права на использование леса для собственных нужд гражданам может быть отказано в случае, если в указанном лесничестве отсутствуют достаточные насаждения.
Для предоставления льготного леса необходимо, чтобы делянка была свободна от арендаторов. Кроме того, на данной территории в тот момент не должно вестись строительство каких-либо объектов лесной инфраструктуры, а необходимость подобной рубки должна быть обоснована.
Также гражданам необходимо особенно тщательно подходить к оформлению всех разрешительных документов и проведению работ по заготовке, — рассказывает Юдин. — Под незаконной рубкой понимается рубка без оформления необходимых документов либо в объёме, превышающем разрешённый, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.
Таким образом, при неправильном оформлении документов или самой заготовки есть риск привлечения к административной или уголовной ответственности за незаконную вырубку.
Тем не менее, по данным Минприроды, ежегодно заготавливается порядка 14 млн куб. м древесины для собственных нужд. Половину указанного объёма составляет деловая древесина для строительства и ремонта жилья, другая часть — дровяная, заготавливаемая в целях отопления.
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