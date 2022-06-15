Cеть «Еда и точка» хочет судиться с преемником «Макдоналдса» из-за названия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть точек быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке рассказала о намерении провести переговоры, чтобы изменить название преемника «Макдоналдса» в России «Вкусно — и точка», пишет РИА Новости. Как заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов, если они ни к чему не приведут, компания собирается обращаться в суд, поскольку местные жители уже отмечают сходство названий.

Реакция жителей Владивостока — ассоциация с нами. Название «Еда и точка» зарегистрировано как товарный знак в 2020 году. Вся сеть работает под этим названием. Мы — реально работающая компания, мы — не те, кто решил на этой теме попиариться. У нас штат сотрудников, цех, 20 филиалов. Для Владивостока мы узнаваемы, — сказал собеседник агентства.

По словам Понкратова, сейчас компания занимается подбором грамотного юриста. Он подчеркнул, что у сети нет цели попытаться наложить на кого-то штраф и заработать денег. Руководители просто хотят отстоять свое имя. Все требования, по словам Понкратова, не будут связаны с финансовой составляющей. В первую очередь в приморской сети рассчитывают на результативность переговоров. Но если они ни к чему не приведут, восстанавливать справедливость будет суд.

Американская корпорация «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. В мае сообщалось, что сеть решила продать свой российский сегмент бизнеса предпринимателю Александру Говору. 12 июня, в День России, в Москве открылись первые 15 ресторанов под новым брендом. До середины июля планируют запустить работу и всех остальных точек.