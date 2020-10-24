Цены на икру взлетели в России

https://static.news.ru/photo/9e62d12e-1606-11eb-8922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые и розничные цены на красную икру в России выросли на треть в связи с недостаточным уловом лососёвых на Камчатке, рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными, — отметила она.

Компании на Дальнем Востоке планировали заготовить 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, однако удалось произвести только 180 тысяч тонн. Также значительно ниже ожидаемого оказался улов горбуши. Замороженная икра (ястык) подорожала на 70%, однако дефицита на этот продукт не ожидается, добавила эксперт.

Также повышение цен аналитики связывают с работой по выводу компаний из «серой зоны», в которой они использовали единый сельскохозяйственный налог.

Этот канал поставки действовал без НДС, поэтому икра была дешевле на 18 процентов. <...> В прошлом году ФНС России начала большую работу по «обелению». Доля продукции с НДС увеличилась, и она, естественно, дороже, — отметили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

Кроме того, для производителей оказалось выгоднее экспортировать товар из-за падения рубля, передаёт РИА Новости.

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