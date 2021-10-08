Цены на билеты в кино обновили шестилетний рекорд

Средняя стоимость билетов на киносеансы в России в период с 30 сентября по 6 октября достигла 305 рублей. Это самый высокий показатель с предновогоднего периода 2015 года. Такая информация содержится в базе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

По данным ЕАИС, на минувшей кинонеделе (отсчитывается с четверга, когда выходят премьеры) гостями кинотеатров стали свыше 5 млн человек. Больше посетителей — 7,4 млн — фиксировалось только в период новогодних праздников 2021 года.

30 сентября в России состоялась премьера экранизации комикса Marvel «Веном 2». За неделю она собрала более 1,2 млрд рублей. Фантастическая лента «Дюна» принесла прокатчикам порядка 1,4 млрд рублей за три недели.

Как сообщили в Союзе кинематографистов России, такой рост стоимости билетов является попыткой кинотеатров отбить резкое снижение доходов из-за снижения посещаемости в период пандемии. В организации прогнозируют дальнейший рост до пикового значения в 500 рублей к новогодним праздникам.

Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают возможность возвращения в кинотеатры и заведения общепита системы QR-кодов, подтверждающих наличие вакцинации от COVID-19 или факт перенесённого заболевания в последние шесть месяцев. Система работает в ряде регионов, в частности в Пермском крае и Удмуртии, с 11 октября QR-коды будут введены в Курской области.