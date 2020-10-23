Бывший замглавы «Евросети» задержан по делу об убийстве

https://static.news.ru/photo/dbdd8e08-1535-11eb-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Борис Левин, ранее занимавший пост вице-президента «Евросети», задержан по делу об организации убийства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию в картотеке Хорошёвского районного суда Москвы.

22 октября суд рассматривал ходатайство об избрании Левину меры пресечения в виде ареста. Результаты заседания пока неизвестны.

Левина арестовывали в 2008 году по делу о вымогательстве и похищении экспедитора Андрея Власкина, имевшего место в 2003 году.

В настоящее время Левин входит в состав члена совета директоров банка «Реалист», которым руководит Олег Карчев, являющийся совладельцем ИТ-дистрибьютора Merlion. Накануне в организации прошли обыски, в ходе которых был задержан её руководитель.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске повторно арестовали местного бизнесмена Анатолия Быкова. Он подозревается в организации убийства, совершённого в 2005 году. Ранее ему было предъявлено обвинение в организации ещё двух убийств в 1994 году.