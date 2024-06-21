Бывший сотрудник Пригожина признался, что не верит в его смерть Экс-сотрудник ФАН Борис Гришин сказал, что не верит в смерть Пригожина

Бывший сотрудник РИА ФАН (входило в медиагруппу «Патриот», в попечительском совете которой состоял бизнесмен Евгений Пригожин) Борис Гришин заявил NEWS.ru, что до сих пор не встречал ни одного вагнеровца, который верил бы в смерть Пригожина. По его мнению, бизнесмен вполне мог инсценировать собственную гибель.

Вообще я противник всяческих фантазий, домыслов и теорий заговора. Но не в этом случае. На работе у Пригожина я быстро привык ничему не удивляться и быть готовым к самым неординарным заданиям. Был период, когда фактически в распоряжении Пригожина была частная штурмовая авиация и фронтовые бомбардировщики. Думаю, что для человека с такой биографией инсценировка собственной гибели вовсе не является чем-то неосуществимым. Я не встречал ни одного вагнеровца, который верил бы в смерть Пригожина, — заявил Гришин.

В мае несколько Telegram-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», опубликовали видео с «инструкторами Группы Вагнера», снятое, как утверждается, 22 мая в африканской Республике Чад. В соцсетях стали обсуждать, что один из мужчин в кадре якобы похож на Пригожина.

Кроме того, человека, напоминающего Евгения Пригожина, заметили в Африке во время возложения цветов в память о Дмитрии Уткине (позывной Вагнер). Церемония проводилась на памятном мероприятии в честь Уткина в Банги, возле памятника защитникам Центральноафриканской Республики.