https://static.news.ru/photo/951d9232-4e2b-11ea-9c8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-заместителя мэра Новокузнецка Андрея Федорчука.

По словам источника в полиции, его подозревают в хищении бюджетных средств, которые были выделены на реализацию муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку. Сумма ущерба составила около семи миллионов рублей.

Источник уточнил, что экс-заместитель проведёт под стражей два месяца, передаёт ТАСС.

Федорчук был отстранён от должности весной прошлого года главой города за подделку служебных документов.

Ранее NEWS.ru писал, что Ленинский районный суд Владикавказа принял решение на месяц поместить под стражу главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова. Его обвинили в хищении трёх миллионов рублей.