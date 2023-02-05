«Бьются до последнего»: Пригожин об отступлении ВСУ из Артемовска Пригожин опроверг слухи об отступлении ВСУ из Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена Евгения Пригожина на слухи об отступлении ВСУ из северных кварталов Артемовска (украинское название — Бахмут), в котором он опроверг данную информацию. По словам предпринимателя, в данном районе города идут «ожесточенные» бои за каждую позицию. Пригожин подчеркнул, что украинские войска не отступают и продолжают обороняться.

Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных, — заявил Пригожин.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в настоящее время за южные кварталы Артемовска идут тяжелые бои. По его словам, Киев посылает туда новых и новых военнослужащих, пополняя потери при помощи мобилизованных граждан Украины. Боец подчеркнул, что иностранные наемники в последний раз были замечены в январе. Поэтому сейчас бойцам приходится сталкиваться с регулярными частями ВСУ.

До этого военный эксперт и полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Он добавил, что самые интенсивные бои проходят на донбасской дуге: Соледар, Северск, Артемовск и Угледар. По его словам, украинские военные несут большие потери.