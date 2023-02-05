Раскрыты потери ВСУ вблизи Соледара и Артемовска Военный эксперт Алехин: ВСУ теряют 80% личного состава роты за один бой

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт и полковник запаса Геннадий Алехин заявил URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Он добавил, что самые интенсивные бои проходят на донбасской дуге: Соледар, Северск, Артемовск и Угледар. По его словам, украинские военные несут большие потери.

Сейчас интенсивные бои на донбасской дуге: Соледар, Северск, Артемовск и Угледар. Потери ВСУ очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая, — сказал Алехин.

Он отметил, что среди погибших со стороны ВСУ очень много наемников из Польши и Румынии.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.