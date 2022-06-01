Брокер заявил о «втором рождении» спроса на загородные дома в России Брокер Ракута заявил, что спрос на загородные дома в России пережил «второе рождение»

Строительство частного дома / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на строительство загородных домов в России переживает «второе рождение», одобренная правительством программа льготной ипотеки на возведение жилья «своими силами», без договора с профессиональными подрядчиками, — тому подтверждение, заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Таким образом он прокомментировал соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Эксперт подчеркнул, что повышенный спрос на загородную недвижимость, тем не менее, вряд ли разгрузит городские «человейники», кроме летних месяцев.

По его словам, далеко не каждый готов постоянно жить в частном доме — большинство предпочтут «зимовать» в городских квартирах. Ракута добавил, что загородное жильё обычно приобретают те, у кого уже есть объекты в черте города.

Тренд на строительство загородной недвижимости начался в 2020-м, когда началась пандемия COVID-19. Многие ощутили разницу проживания в квартире и за городом, где переждали карантин. Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос. Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под 5% и льготной программы под 9%, кто не подходит под семейную. Под 9% можно также приобрести участок земли, найти подрядчика и работать с ним, — отметил Ракута.

Ранее днём стало известно, что РФ запускается пилотная программа льготной ипотеки на строительство частных домов. Кредиты будут выдаваться гражданам, решившим возводить жильё своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер кредита по данной программе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей. Ставка будет не более 9% годовых. Предполагается, что в рамках программы в 2022 году будет выдано порядка восьми тысяч кредитов на строительство частных домов.

Ранее сообщалось, что власти решили увеличить максимальный размер льготной и семейной ипотеки. Суммы кредитов повышены до 30 и 15 млн рублей соответственно. Кроме того, с 1 мая льготная ипотека по ставке 9% доступна всем категориям граждан, приобретающих жильё на этапе строительства.