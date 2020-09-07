Бренды отказались от сотрудничества с Comment Out из-за скандальных шуток

Несколько популярных брендов отказались от сотрудничества с YouTube-шоу Comment Out. Причиной такого решения стал недавний выпуск со скандальными высказываниями о событиях и участниках протестов в Белоруссии.
Как
По данным издания, речь идёт о выпуске шоу с участием музыканта Юрия Музыченко и певицы Лолиты Милявской. В ходе программы участникам предлагалось написать комментарий в Instagram провокационного характера, а в случае отказа — выполнить «наказание». В результате выпуск собрал в 2,5 раза больше дизлайков (237 тыс.), чем лайков (102 тыс.), а белорусский информационный портал TUT.BY назвал передачу «позорищем».
Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что авторы шоу не преследуют цели поглумиться над протестами, но это не значит, что они откажутся от провокационных заданий. Таким образом он ответил на критику в адрес шоу за шутки про протесты в Белоруссии и Хабаровске. По его словам, он всегда рассчитывает, что гости откажутся от слишком провокационных заданий, писал NEWS.ru.
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