Бренды отказались от сотрудничества с Comment Out из-за скандальных шуток

https://static.news.ru/photo/4b137d9a-f110-11ea-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чикен Карри/Youtube.com

Несколько популярных брендов отказались от сотрудничества с YouTube-шоу Comment Out. Причиной такого решения стал недавний выпуск со скандальными высказываниями о событиях и участниках протестов в Белоруссии.

Как пишет RNS, от рекламы отказались «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia (бренды Axe, Dove, Rexona, Timotei). В частности, в «Яндекс.Лавке» заявили, что не планируют интеграции в дальнейшие выпуски, поскольку не согласны с оценками и высказываниями авторов. В Unilever Russia отметили, что подобные высказывания противоречат ценностям компании и вредят репутации брендов.

По данным издания, речь идёт о выпуске шоу с участием музыканта Юрия Музыченко и певицы Лолиты Милявской. В ходе программы участникам предлагалось написать комментарий в Instagram провокационного характера, а в случае отказа — выполнить «наказание». В результате выпуск собрал в 2,5 раза больше дизлайков (237 тыс.), чем лайков (102 тыс.), а белорусский информационный портал TUT.BY назвал передачу «позорищем».

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что авторы шоу не преследуют цели поглумиться над протестами, но это не значит, что они откажутся от провокационных заданий. Таким образом он ответил на критику в адрес шоу за шутки про протесты в Белоруссии и Хабаровске. По его словам, он всегда рассчитывает, что гости откажутся от слишком провокационных заданий, писал NEWS.ru.