Когда примадонна российской эстрады Алла Пугачёва в середине 1990-х вышла замуж за Филиппа Киркорова, этот союз обсуждала вся страна. Пресса пестрела яркими заголовками о 20-летней разнице в возрасте супругов. Но оказалось, что для певицы это ещё не предел. Следующим её мужем стал Максим Галкин, который оказался моложе Пугачёвой почти на 30 лет. Психологи говорят, что молодых мужей всё чаще выбирают не только звёзды, но и обычные женщины. NEWS.ru выяснил, почему российских дам бальзаковского возраста не привлекают ровесники.

Около 10% российских женщин в возрасте 35–45 лет находят партнёров моложе на десять и более лет, сообщила в беседе с NEWS.ru психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Ещё 15–20 лет назад такие браки были редкостью, их наблюдалось не более 1%. Сейчас наличие юного мужа у зрелой женщины никого не удивляет.

Молодые спутники жизни чаще всего появляются у дам после развода с супругами. По данным Росстата, расторжением брака заканчиваются более 60% союзов. Россияне чаще всего расстаются в возрасте 30–34 лет, при этом супружество в среднем длится пять – семь лет.

Женщины уже не стесняются находить себе молодых мужчин. Они всё меньше руководствуются вековыми традициями и мнением общественности. К тому же современные технологии позволяют дамам долго оставаться привлекательными и выглядеть на 10–15 лет моложе фактического возраста. Эксперты также сообщают, что с точки зрения психологии решение женщины в зрелом возрасте сделать выбор в пользу молодого человека вполне оправданно.

Алла Пугачёва и Максим Галкин Виктор Лисицын/Global Look Press

Мужчины психически стареют раньше, чем женщины, причём существенно. Уже после 40 лет многие из них полностью растрачивают жизненную энергию. Они хотят лежать на диване, смотреть телевизор или сидеть в Интернете. Среди женщин старше 40 лет, напротив, много энергичных и активных, они торопятся жить. Ходят в театры, на прогулки, отправляются в путешествие. Поэтому их привлекают молодые спутники, а с ровесниками им скучно. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Молодых мужчин предпочитают женщины с доходом выше среднего, которые добились успехов в карьере. Это особый тип «мужеподобных», «тестостероновых» женщин, отметила Алиса Метелина.

Они грубоватые, они многого достигают в жизни. Подход в выборе спутника жизни у них мужской. Они обращают внимание на привлекательную внешность, лёгкость, спонтанность — качества, которые обычно ценят в женщинах, — так описывает психолог дам, которые предпочитают мужчин моложе себя.

Ещё одна особенность современных женщин бальзаковского возраста заключается в том, что они не стремятся вновь создать традиционную семью, предпочитая гостевой брак. По оценкам Алисы Метелиной, таких дам из общего числа около 25%. Это значит, что люди живут в разных квартирах, но проводят вместе отпуска, праздники, а также выходные. По словам эксперта, после первого брака женщина уже не хочет брать груз ответственности за мужчину: убирать, готовить, вести хозяйство. К тому же многие не готовы к постоянному присутствию другого человека рядом.

Союзы людей с разницей в возрасте более пяти – восьми лет назвал «рискованными» в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. По его мнению, если разрыв более значителен, это может привести к проблемам в паре, особенно когда романтика заканчивается и начинается семейная жизнь.

После того как отношения становятся стабильными или перерастают в законный брак, старший супруг понимает, что цель достигнута, и начинает расслабляться. Человек перестаёт следить за внешностью и питанием. Тут его года и проявляются в полной мере. Такая тенденция, к сожалению, тоже существует. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

После этого союз даёт трещину, у возлюбленных возникает непонимание в отношениях. Обычно это закачивается тем, что младший партнёр начинает изменять старшему или вовсе уходит от него.