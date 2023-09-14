Боящимся акул россиянам предложили отдыхать на Черном море Эксперт по туризму Мкртчян: в инциденте с акулой в Египте нет «ничего страшного»

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За тридцать лет в Египте произошли всего лишь три нападения акул на россиян, причем все они были случайными, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, в очередном нападении морской хищницы на туристку на курорте Дахаб нет «ничего слишком страшного», а тем, кто боится стать жертвой такой атаки, он порекомендовал отдыхать на Черном море.

Российские туристы отдыхают в Египте с 1995 года. За тридцать лет лишь трое из них пострадали от нападения акул, а всего акулы нападают на людей в среднем один раз в год. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но и ничего слишком страшного тоже. <...> Опасных для людей хищниц нет только в Черном море. Если боитесь акул, поезжайте отдыхать туда, — предложил Мкртчян.

Очередное нападение акулы на туристку произошло 13 сентября на египетском курорте Дахаб. Девушка была госпитализирована с укусом плеча: по некоторым данным, она осталась без руки. Акулу пытались поймать, но безрезультатно. Сейчас пляж, где произошел инцидент, временно закрыт.

Между тем Алексан Мкртчян назвал преувеличенными разговоры об участившихся случаях нападения акул на людей в Египте. Он также отметил, что все нападения были случайны.

Во всем мире от нападения акул за год страдают лишь несколько человек из миллионов отдыхающих. Поэтому Египет ни в коем случае не считается опасным для купания. <...> Акулы не питаются людьми. Они могут перепутать человека с тюленем, с моржом, еще с кем-то. Сам по себе человек акуле неинтересен, поэтому нападений акул так мало, — резюмировал эксперт.

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