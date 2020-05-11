Борющимся с COVID-19 медикам установят льготное исчисление стажа

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Защита бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в организации убийств двух человек, обжаловала арест предпринимателя. Об этом журналистам 11 мая сообщил адвокат задержанного Алексей Прохоров.

По его словам, защита Быкова отправила апелляционную жалобу в адрес Свердловского районного суда. Обжалование, подчеркнул Прохоров, подаётся в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции. Я...