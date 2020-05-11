Борющимся с COVID-19 медикам установят льготное исчисление стажа

Правительство РФ должно установить льготное исчисление стажа для медиков за период их работы с больными, зараженными коронавирусом. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения данного поручения установлен до 20 мая.
Всего в России зарегистрировано 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведёт проверку после жалоб медработников региона на невыплату им в полном объёме причитающихся надбавок за работу с коронавирусными больными. В соцсетях распространились обращения представителей младшего медперсонала, которые, среди прочего, рассказывали, что вместо положенных 25 тысяч рублей федеральных выплат они получили только 17 тысяч.
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