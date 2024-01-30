Бородин нашел способ вернуть «Би-2» в Россию и привлечь по уголовной статье Бородин призвал аннулировать загранпаспорта музыкантам «Би-2» для их депортации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru призвал аннулировать загранпаспорта музыкантам рок-группы «Би-2» для их депортации в Россию и привлечения к уголовной ответственности за дискредитацию РФ. Он отметил, что за пределами страны подобные дела превратятся в «висяк».

Я бы еще ввел бы такую историю: они же в РФ загранпаспорта получали, их нужно аннулировать и все, и их депортируют в РФ, где их ждут уголовные дела. Жестко с ними нужно, неотвратимость наказания, в ином случае, если с ними церемониться, они начинают хаять нашу страну и президента. Дам команду юристам, и мы с этой просьбой официально обратимся к Володину, — отметил Бородин.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО.

После задержания музыканты сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы. По словам артистов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов.

Ранее издание Ynet сообщило, что четырех участников рок-группы «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию. В Израиль во вторник, 30 января, будет отправлен в том числе солист группы Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который въехал в Таиланд по израильскому паспорту.