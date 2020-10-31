Большинство водителей в Москве говорят по телефону за рулём

https://static.news.ru/photo/06d2ebd2-1b60-11eb-8251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Большая часть автомобилистов, проживающих в Москве, во время опроса признались, что иногда разговаривают по телефону, когда находятся за рулём транспортного средства. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта.

Исходя из результатов опроса, иногда позволяют себе разговаривать по телефону за рулём 80% московских водителей. Как отметили в Дептрансе, автомобилисты в столице реже позволяют себе отвлекаться на беседу в дороге, чем, например, американцы. Однако полученные цифры всё равно вызывают опасения, ведь речь идёт о человеческих жизнях.

Даже две секунды, которые вы потратите, чтобы проверить почту или ответить в мессенджере, увеличивают вероятность ДТП в 20 раз. На скорости 89 км/ч автомобиль за это время проедет длину двух баскетбольных площадок, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе добавили, что призывают водителей не отвлекаться на посторонние дела, управляя машиной.

Как ранее писал NEWS.ru, московские таксисты парализовали работу московского аэропорта Домодедово. Водители, не желающие платить за парковку, перекрыли своими автомобилями все подъезды к аэропорту.