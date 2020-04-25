Большинство банков не снизило ставки вслед за ЦБ

https://static.news.ru/photo/1e99fb68-86e9-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство российских банков не решилось снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% — минимума за шесть лет.

Представители ВТБ, Райффайзенбанка, банка «Хоум кредит», «Открытия» и МКБ сообщили журналистам ТАСС, что могут скорректировать ставки «в зависимости от рыночной ситуации». Почта банк отказался от снижения ставок по кредитам и вкладам.

Планы по снижению подтвердили ПСБ и «БКС Премьер». И только Русфинанс банк последовал примеру ЦБ и уменьшил на 0,5% ставки по автокредитам.

Мы не ожидаем значительного снижения ставок по банковским кредитам и вкладам, так как банки на фоне снижения реальных располагаемых доходов россиян с осторожностью подходят к кредитованию населения, равно как пострадавших от коронавируса отраслей экономики, — заявил в комментарии агентству представитель Национального рейтингового агентства Юрий Ногин.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поддержал решение Центробанка и попросил регулятор «остановить на какое-то время» уменьшение ключевой ставки.