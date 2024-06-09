«Больше вопросов, чем ответов»: юрист про дело об убийстве Талькова Юрист Хаминский: в деле об убийстве Игоря Талькова отсутствуют оружие и мотивы

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Игорь Тальков

В деле об убийстве певца Игоря Талькова до сих пор больше вопросов, чем ответов, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, до сих пор не найдено орудие убийства исполнителя, также не доказан умысел относительно его убийства и мотивы, которыми руководствовался предполагаемый убийца Валерий Шляфман.

В деле о гибели Игоря Талькова не найдено базовое доказательство — оружие. Более того, вывод о том, что им явился револьвер системы «Наган», был сделан только на факте отсутствия гильз на месте преступления. Однако в потасовке стреляли также из газового пистолета. И никто не может поручиться, что отсутствовал еще один ствол. Поэтому не с чего снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы и невозможно провести баллистическую экспертизу. Без этих доказательств почти невозможно установить причастность лица к совершению преступления, — отметил юрист.

Он также добавил, что сами события, связанные с убийством Талькова, были воссозданы на основании показаний свидетелей, достоверность которых вызывает сомнения, как и корректность формулировок в деле. Самому же Шляфману изначально было предъявлено обвинение по действовавшей на тот момент ст. 106 УК РСФСР «Неосторожное убийство», предусматривавшей лишение свободы сроком до трех лет. Впоследствии это деяние было переквалифицировано на ст. 105 УК РФ «Убийство».

Для этого необходимо доказать как минимум наличие у Шляфмана умысла именно на убийство своего подопечного Талькова. И, соответственно, мотива. Ни того, ни другого на сегодняшний день не установлено, — подчеркнул Хаминский.

Он также добавил, что обвинение Шляфмана в убийстве связано во многом с тем, что тот не назначил адвоката, который бы представлял его интересы в следственных органах и мог бы обжаловать выводы следствия в прокуратуре или в суде. Теперь же Шляфмана ожидает заочный приговор, обжаловать который не получится.

8 июня Следственный комитет России объявил, что завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым назван его концертный директор Валерий Шляфман. Он убил Талькова, когда стрелял в охранника певицы Азизы Игоря Малахова в петербургском ДК «Юбилейный».