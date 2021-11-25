«Больше писали только об убийстве Кеннеди»: Рашкин высказался о своём деле
Депутат от КПРФ Рашкин сравнил своё дело о незаконной охоте с убийством Кеннеди
Александр Чеков
Александр Чеков
15:24, 25 ноября 2021
Валерий РашкинФото: Александр Щербак/ТАСС
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил в ходе заседания нижней палаты, что федеральные каналы посвятили 4 часа 26 минут делу о незаконной охоте в Саратовской области, фигурантом которого он является. По словам парламентария, всю эту шумиху можно сравнить с освещением расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.
Ни одному парнокопытному не было посвящено столько времени. Больше писали только об убийстве Кеннеди, — заявил Рашкин.
Депутат также возмутился, что СМИ не удeляли столько внимания браконьерам, у которых сотрудники ФСБ изъяли сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.
29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист изначально объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте.
Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял.