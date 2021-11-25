«Больше писали только об убийстве Кеннеди»: Рашкин высказался о своём деле

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил в ходе заседания нижней палаты, что федеральные каналы посвятили 4 часа 26 минут делу о незаконной охоте в Саратовской области, фигурантом которого он является. По словам парламентария, всю эту шумиху можно сравнить с освещением расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.

Ни одному парнокопытному не было посвящено столько времени. Больше писали только об убийстве Кеннеди, — заявил Рашкин.

Депутат также возмутился, что СМИ не удeляли столько внимания браконьерам, у которых сотрудники ФСБ изъяли сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист изначально объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте.

Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял.