Больше никаких омлетов на завтрак — готовлю быстрый и нежный бризоль

Больше никаких омлетов на завтрак — готовлю быстрый и нежный бризоль

Бризоль — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Нежное картофельное тесто с мясной начинкой и сыром получается сочным и ароматным.

Ингредиенты для теста:

картофель — 200 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 6 ст. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

зелень — по вкусу;

соль — 0,5 ч. л.;

перец — 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сыр — 70–100 г;

соль, перец — по вкусу;

растительное и сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

Картофель отварите и разомните в пюре. Добавьте яйца, молоко, муку, специи и зелень, перемешайте. Для начинки смешайте фарш с яйцом, сыром, солью и перцем. На сковороде растопите смесь масел. Вылейте часть теста, распределите тонким слоем. Сверху выложите начинку, накройте второй частью теста. Жарьте под крышкой 5–7 минут с каждой стороны.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.