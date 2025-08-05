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05 августа 2025 в 15:30

Больше никаких омлетов на завтрак — готовлю быстрый и нежный бризоль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бризоль — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Нежное картофельное тесто с мясной начинкой и сыром получается сочным и ароматным.

Ингредиенты для теста:

  • картофель — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 6 ст. л.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр — 70–100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное и сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель отварите и разомните в пюре.
  2. Добавьте яйца, молоко, муку, специи и зелень, перемешайте.
  3. Для начинки смешайте фарш с яйцом, сыром, солью и перцем.
  4. На сковороде растопите смесь масел.
  5. Вылейте часть теста, распределите тонким слоем.
  6. Сверху выложите начинку, накройте второй частью теста.
  7. Жарьте под крышкой 5–7 минут с каждой стороны.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

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картофель
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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