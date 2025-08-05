Больше никаких омлетов на завтрак — готовлю быстрый и нежный бризоль

Бризоль — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится из простых ингредиентов. Нежное картофельное тесто с мясной начинкой и сыром получается сочным и ароматным.
Ингредиенты для теста:
- картофель — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 6 ст. л.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- зелень — по вкусу;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- фарш — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр — 70–100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное и сливочное масло — для жарки.
Приготовление:
- Картофель отварите и разомните в пюре.
- Добавьте яйца, молоко, муку, специи и зелень, перемешайте.
- Для начинки смешайте фарш с яйцом, сыром, солью и перцем.
- На сковороде растопите смесь масел.
- Вылейте часть теста, распределите тонким слоем.
- Сверху выложите начинку, накройте второй частью теста.
- Жарьте под крышкой 5–7 минут с каждой стороны.
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