Больница имени Семашко возобновила приём пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fd27eb6-f4ef-11ea-8058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Больница № 38 в городе Пушкин вновь перепрофилирована в стационар для приёма пациентов, заразившихся коронавирусом. Плановая госпитализация в медучреждении приостановлена.

С 14 сентября принимать пациентов с инфекционными заболеваниями начнёт также акушерское отделение больницы. В обычном режиме продолжит работу только отделение гериатрии, которое располагается на Павловском шоссе, сообщает «МК — Санкт-Петербург».

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1,057 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 873,5 тысячи пациентов, умерли 18,4 тысячи.

Коэффициент распространения COVID-19 в стране в настоящее время составляет в среднем 1,04. При этом в Петербурге этот показатель является одним из самых высоких — 1,07.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Там отметили, что вторая волна коронавируса в стране пока не началась, но отечественная система здравоохранения готова к ней.