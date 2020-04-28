Роспотребнадзор: 20% медиков в Москве переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/98a93178-8962-11ea-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 3,2 тысячи столичных медиков обследованы на предмет наличия у них антител к коронавирусу.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, 20% обследованных имеют иммунитет к COVID-19.

Начата работа по исследованию напряжённости иммунитета медицинских работников в Москве. На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек, — сказала Попова в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по готовности регионов к борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что таким образом медики, у которых обнаружены антитела, имеют приобретённый иммунитет к коронавирусу, и «это хороший прогностический признак», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может избежать заражения коронавирусной инфекцией, если будет принимать витамин D, а также пребывать на солнце не менее 10 минут в день. Такое мнение высказала эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии.