Более половины россиян не верит в окончание пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/d756ee8a-f1e8-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более половины жителей России (64%) не верят в окончание пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским холдингом Romir.

Большинство его участников придерживаются мнения, что мы находимся в середине пути. Оптимистично настроены 24% респондентов. Они уверены, что самое страшное уже позади. Ещё 12% считают, что всё только начинается и в дальнейшем следует ожидать ухудшения ситуации.

Что касается понятия «проблема коронавируса», то 55% опрошенных видят в ней, прежде всего, угрозу здоровью и жизни людей. Для 47% COVID-19 является экономической и политической проблемой, а 19% респондентов заявили, что проблема преувеличенная и нереальная.

Опрос проводился во всех федеральных округах России. В нём принимали участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте холдинга.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1,035 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 850 тысяч пациентов, умерли 17,9 тысячи. РФ занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройке лидеров США, Индия и Бразилия.

Всего пандемией охвачено около 200 стран. Общее количество заболевших превышает 27,3 млн человек. Выздоровели более 19,5 млн пациентов, жертвами инфекции стали свыше 893,6 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия коронавируса является «разовой историей». Он полагает, что люди забудут о ней уже через полтора года.