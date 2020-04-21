Более двух тысяч жителей Москвы вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f702f620-83a2-11ea-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выписаны из больниц 219 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Общее число победивших болезнь превысило две тысячи человек.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что некоторым инфицированным больным в качестве лечения переливают плазму крови выздоровевших. По словам врачей, такой метод ускоряет выздоровление пациентов, а также снижает риск тяжёлых осложнений, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в Москве побила суточный рекорд. 20 апреля скончались 29 пациентов. Общее число жертв инфекции в столице составляет 233 человека.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 409.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч.