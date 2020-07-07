Более 65% КТ-центров Москвы вернулись к плановому приёму пациентов

https://static.news.ru/photo/6279ba9c-c05c-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 20 московских поликлиник, на базе которых были развёрнуты амбулаторные КТ-центра для помощи инфицированным коронавирусом, вернулись к плановому приёму пациентов.

Таким образом, к прежнему режиму работы вернулись уже более 65% КТ-центров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, — цитирует Ракову « Вечерняя Москва ».

Она также отметила, что в связи с уменьшением потока пациентов с коронавирусом нагрузка на действующие центры снизилась на 27%.

3 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, постепенно возвращаются к приёму обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались. Мишустин отметил, что это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что к плановому приёму вновь вернутся ещё 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, осуществлявших КТ-диагностику пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом, писал NEWS.ru.