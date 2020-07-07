Более 60 направлений внутреннего туризма открылись в России

https://static.news.ru/photo/a07c1052-c060-11ea-946e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России открылись более 60 направлений внутреннего туризма, туристический поток растёт с каждым днём. Об этом заявил гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев.

Второй раз за последние несколько лет внутренний туризм спасает отрасль <…> В Крыму в июле загрузка средств размещения достигает 90%, — сказал Тополкараев на онлайн пресс-конференции в рамках «Регионального туристического форума — Родные просторы».

Он отметил, что сегодня туризм является самой пострадавшей отраслью экономики. По его словам, после ЧП туриндустрия переключилась на развитие внутреннего туризма, однако его лучше развивать на постоянной основе.

Текущая ситуация просто даст толчок к развитию наших курортов. В ближайшее время правительством также будут приняты меры для развития внутреннего туризма, оказана финансовая поддержка. Самое главное — грамотно продвигать и продавать туры по нашей стране, — подчеркнул Тополкараев.

«Региональный туристический форум — Родные просторы» объединяет представителей комитетов по туризму более 10 регионов страны, отелей Москвы, Сочи, Крыма, Краснодарского края, Калининградской области, Мурманска, Санкт-Петербурга, авиакомпаний, представителей таких музеев, как Государственный Эрмитаж и т.д.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр болгарского города Бургаса обратился с просьбой в Министерство иностранных дел страны. Он попросил отменить обязательный 14-дневный карантин для граждан России и максимально облегчить процедуры по их въезду.