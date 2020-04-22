Более 500 человек скончались в России от коронавируса

https://static.news.ru/photo/dbe7317c-846e-11ea-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России умерли ещё 57 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 513.

Большинство смертей пришлось на Москву — в столице за сутки скончались 28 пациентов, ещё 7 человек с COVID-19 умерли в Подмосковье. В Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге — по 3 летальных исхода. Двое заболевших коронавирусом скончались в больницах Калужской области, ещё по одному человеку — в Волгоградской области, Воронеже, Кировской и Нижегородской областях.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за минувшие сутки зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 57 999, сообщили в оперштабе. Большинство новых случаев — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.