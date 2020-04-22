В России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/768c7d5a-846e-11ea-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 57 999, сообщили в оперштабе.

Большинство новых случаев — в Москве. Там выявили 2548 заболевших COVID-19. В лидерах антирейтинга также Московская область и Санкт-Петербург. За последние 24 часа умерли 57 человек, полностью выздоровели 547. За всё время пандемии — 513 смертей и 4420 выздоровевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выздоровели ещё 210 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число излечившихся от коронавируса с начала распространения инфекции достигло 2267. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.