https://static.news.ru/photo/65ac5be0-bc0f-11e9-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более 200 ДТП с участием каршеринговых автомобилей произошло в Москве и Санкт-Петербурге с начала 2019 года. Наиболее частыми инцидентами являются наезды на пешеходов и столкновения.

В них (в ДТП. — News.ru) погибли 10 человек, ещё 277 получили травмы различной степени тяжести, — передаёт сообщение пресс-службы МВД РФ ТАСС.

При этом большая часть происшествий произошла по вине водителей.

Как ранее писал News.ru, каршеринговые компании начали тестировать систему слежения за водителями для вычисления нарушителей. Будет считываться информация с датчиков на руле, тормозах, а также то, как резко человек тормозит, ускоряется и поворачивает.