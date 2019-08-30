https://static.news.ru/photo/c9eacd64-caf4-11e9-a914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал, что Росгвардия планирует выдать своим сотрудникам и военнослужащим записывающие устройства.

Видеорегистраторы намечено ввести в элементы снаряжения и использовать на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций и при выездах вневедомственной охраны на вверенные им объекты, передаёт ТАСС .

Золотов отметил, что предстоит проработать правовые и финансовые аспекты нововведения.

Как писал News.ru ранее, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв поддержал необходимость уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии при охране общественного порядка.