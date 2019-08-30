Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал, что Росгвардия планирует выдать своим сотрудникам и военнослужащим записывающие устройства.
Видеорегистраторы намечено ввести в элементы снаряжения и использовать на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций и при выездах вневедомственной охраны на вверенные им объекты, передаёт
Золотов отметил, что предстоит проработать правовые и финансовые аспекты нововведения.
Как писал News.ru ранее, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв поддержал необходимость уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии при охране общественного порядка.