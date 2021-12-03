Bloomberg: дело главы Group-IB Ильи Сачкова связано с «русскими хакерами»

Дело основателя российской компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с передачей США информации о причастности России к хакерским атакам во время избирательной кампании перед выборами президента США в 2016 году, пишет Bloomberg. Детали дела до сих пор неизвестны из-за обвинения Сачкова в госизмене.

Согласно интервью с людьми, близкими к этому делу, неожиданное задержание Сачкова связано с одной из самых громких хакерских операций, проведённых, как утверждается, российскими властями. Один из эпизодов обвинения связывают с его якобы предоставлением правительству США информации о группе хакеров, работающих в Главном разведывательном управлении Генштаба РФ. Именно эту группу, известную под названием Fancy Bear, обвиняют в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, рассказали источники Bloomberg. По их словам, причастных к взлому агентов ГРУ удалось раскрыть во многом благодаря предоставленной Сачковым информации.

В ФБР от комментариев для Bloomberg отказались. Издание не смогло определить, являются ли эти предполагаемые действия частью официальных обвинений против Сачкова.

В 2018 году американские власти обвинили 12 «агентов ГРУ», связанных с хакерской группировкой Fancy Bear, во взломе серверов Демпартии США и ввели санкции против руководства СВР.

Ранее сообщалось, что адвокат основателя Group-IB Ильи Сачкова, которому продлили арест по делу о госизмене, рассчитывает на какую-то реакцию со стороны Кремля на обращение своего подопечного. Об этом NEWS.ru рассказал защитник Сачкова Сергей Афанасьев. Он добавил, что заявление его подзащитного не может остаться незамеченным.

Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время заседания Лефортовского суда Москвы. Он подчеркнул, что неоднократно доказывал свою пользу и преданность родине, и заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель, а русский инженер».

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест основателя Group-IB может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова допросили по этому делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу генерального директора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России. Известно, что он тесно сотрудничал с отечественными спецслужбами.