Адвокат главы Group-IB рассказал, что ждёт реакции Кремля на его обращение

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, которому продлили арест по делу о госизмене, в любом случае рассчитывает на какую-то реакцию со стороны Кремля на обращение своего подопечного. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Сачкова Сергей Афанасьев. Он добавил, что заявление его подзащитного не может остаться незамеченным.

Мы убеждены, что речь Ильи дойдёт до президента Российской Федерации и что он примет какое-то решение по его обращению, — сказал Афанасьев.

Адвокат добавил, что Сачков присутствовал на мероприятиях, участие в которых принимал Владимир Путин, однако они, скорее всего, не общались приватно. Также, по словам Афанасьева, у его подзащитного сильно улучшились условия содержания. Сачкову поступают письма, ему дали возможность заниматься спортом и питаться в соответствии с требуемой ему диетой. При этом защита всё равно считает, что основатель Group-IB должен быть переведён под домашний арест. Афанасьев отмечает, что улучшение условий содержания не является сигналом об изменении отношения к делу со стороны следствия.

Скорее всего, это просто плановые изменения. Сложно наладить быт сразу, как только человек прибыл в СИЗО, — поделился мнением Афанасьев.

Основатель Group-IB Илья Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время заседания Лефортовского суда Москвы. Он подчеркнул, что неоднократно доказывал свою пользу и преданность родине, и заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель, а русский инженер».

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест основателя Group-IB может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова допросили по этому делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу генерального директора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России. Известно, что он тесно сотрудничал с отечественными спецслужбами.