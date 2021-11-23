Глава Group-IB попросил Путина перевести его под домашний арест

Основатель Group-IB Илья Сачков, которому продлили арест по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Он также подчеркнул, что неоднократно доказал пользу и преданность родине, сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы.

В обращении Сачков сравнил своё дело с нашумевшим в XIX веке делом Дрейфуса, ложно обвинённого в госизмене. Он подчеркнул, что не является ни изменником, ни шпионом. До этого срок его ареста продлили на три месяца, до 28 февраля 2022 года.

Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями, - говорится в письме Сачкова, которое зачитал адвокат Сергей Афанасьев.

Адвокат добавил, что Сачков чувствует себя хорошо и отвечает на письма, при этом не обсуждая детали уголовного дела. Он также подчеркнул, что Сачков даёт показания следствию, ничего не скрывая.

29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.

Арест Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросилипо данному делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы РФ. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.