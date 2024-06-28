Блогера Варламова оштрафовали за дискредитацию ВС России РИА Новости: блогера Варламова оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Илья Варламов

Тверской суд Москвы признал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей, передает РИА Новости. Согласно материалам дела, протокол на блогера составили из-за ролика на YouTube, опубликованного 24 марта 2023 года.

Признать Варламова Илью Александровича виновным <...>. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — огласила решение судья.

Ранее суд в Москве назначил Варламову административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Ему надо заплатить 30 тысяч рублей. Для Варламова это уже третий штраф за подобное правонарушение.

В августе 2023 года Мещанский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по аналогичной статье, а в декабре того же года блогера обязали выплатить 50 тысяч рублей. 30 мая 2023-го стало известно, что суд составил еще один протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении Варламова.

Также Telegram-канал SHOT писал, что Варламова разыскивают судебные приставы из-за долга в 1 млн рублей, который образовался после закрытия ресторана «Варламов есть». Заведение было открыто в 2018 году на Покровском бульваре.