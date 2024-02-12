Судебные приставы разыскивают Илью Варламова SHOT: блогера Варламова разыскивают судебные приставы из-за долга в 1 млн рублей

Фото: URA.RU/TASS

Илья Варламов

Telegram-канал SHOT пишет, что блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) разыскивают судебные приставы. По данным канала, поводом стал долг в 1 млн рублей, который образовался после закрытия ресторана «Варламов есть».

Как сообщает SHOT, заведение было открыто в 2018 году на Покровском бульваре. По данным канала, Варламову помогал создатель фудтех-платформы Bright Kitchen Михаил Рейдер. В публикации говорится, что бизнес шел не очень успешно, в Сети гости заведения жаловались на высокие цены при маленьких порциях.

По информации канала, заведение закрылось в 2022 году. При этом, уточнил SHOT, у ресторана остались долги на 1 млн 55 тысяч рублей, в том числе штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

Ранее Варламова во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в соцсетях. Сумма взыскания составила 50 тысяч рублей. В августе за аналогичное правонарушение он должен был заплатить 30 тысяч рублей.

Варламов был включен в список иноагентов в марте 2023 года. Он пытался оспорить решение, но его иск отклонили. Суд доказал, что блогер распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.