Варламова в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Суд оштрафовал Варламова на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Илья Варламов

Суд в Москве назначил блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ему придется заплатить 30 тысяч рублей.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Варламов Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), — сказано в сообщении.

Для Варламова это уже третий штраф за подобное правонарушение. В августе 2023 года Мещанский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по аналогичной статье, а в декабре того же года блогера обязали выплатить 50 тысяч рублей. 30 мая 2023-го стало известно, что суд составил еще один протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении Варламова.

Ранее блогера разыскивали судебные приставы. Поводом для таких мероприятий стал долг в 1 млн рублей, который возник после закрытия ресторана «Варламов есть». Заведение открылось в 2018 году на Покровском бульваре. Блогеру помогал создатель фудтех-платформы Bright Kitchen Михаил Рейдер. Бизнес шел без особых успехов, а гости заведения жаловались на несоответствие цены размеру блюд.